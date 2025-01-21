Acı haberi gazeteci arkadaşı duyurdu: Sözcü yazarı Nedim Türkmen ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın tüm oteli sararken ailesiyle birlikte otelde bulunan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen’den acı haber geldi. Serhat Uçak X hesabından Nedim Türkmen’in, eşi, oğlu ve kızıyla birlikte hayatını kaybettiğini duyurdu.

66 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 51 KİŞİ YARALANDI

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma çalışmaları sürerken Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in de ailesi ile birlikte yangın faciasının yaşandığı otelde bulunduğu belirtilmişti. Ünlü yazar Nedim Türkmen'den acı haber geldi. Türkmen'in, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi.