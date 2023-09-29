Acı kavun nelere iyi gelir

Acı kavun başta Sinüzit olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte acı kavunun yararları...

Acı kavun nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Cucurbitaceae familyasından olan acı kavun, hıyarcık ve acıdülek isimleriyle de biliniyor. Son yıllarda daha fazla tüketilen acı kavunun hem suyu hem de kökü faydalıdır. Başta sinüzit olmak üzere birçok hastalığın alternatif tedavisinde kullanılır. Peki, Acı kavun hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları nelerdir? İşte yanıtları:

Ağrı kesicidir:

Beslenme uzmanları tarafından ''en doğal ağrı kesicilerden biri' olarak tanımlanan acı kavun migren ağrılarını da azaltıyor.

Hemoroide iyi gelir:

Acı kavunun iyi geldiği hastalıklardan bir diğeri de hemoroiddir.

Kulak çınlamasını geçirir:

Kulak çınlamasını ve ağrısını geçirmek için acı kavun suyu ile zeytinyağı kaynatılmalıdır.

Damak kanamasını durdurur:

Karbonat ya da sirke ile karıştırılan acı kavun suyu gargara yapıldığında diş etlerindeki kanamayı durdurur.

Diş çekimini kolaylaştırır:

Sallanan dişlerin çok daha kolay çekilmesini sağlar.

Eklem ağrılarının geçmesinde etkilidir:

Yaşlılığa ve kiloya bağlı nedenlerle ortaya çıkan eklem ağrılarını dindirmek için acı kavun suyu ağrıyan yerlere sürülebilir.

Damarları açar:

Beyin damarlarındaki tıkanıklığı açan acı kavun gerilim tipi baş ağrılarını dindirir.

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