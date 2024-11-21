Acı olay: Duvara çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Acı olay: Duvara çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarında duvara çarptı. Araç içerisinde bulunan Pınar Günoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kuzeyşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüyle arka koltukta oturan Pınar Günoğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Pınar Günoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nişanlı olduğu öğrenilen Pınar Günoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Acı olay: Duvara çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Acı olay: Duvara çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

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