Acı ve mutluluk aynı gün yaşandı! Fatma öğretmen ikizlerini kucağına alamadılar

Mardin’de ikiz bebeklerini dünyaya getirirken kalp krizi geçiren Fen Bilgisi Öğretmeni yaşam savaşını kaybetti. 30 yaşında hayata veda eden öğretmen için okulda mesai arkadaşlarını, sınıftaki öğrencileri ve aileleri yasa boğdu.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen, dün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi. Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.