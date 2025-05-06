Acı veda! Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Acı veda! Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'de sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün, hayatını kaybetti. 73 yaşındaki gazi, düzenlenen askeri törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin Midyat ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aygün'ün vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Zeki Aygün için düzenlenen cenaze töreni, askeri protokol eşliğinde gerçekleştirildi. Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, askeri yetkililer, Aygün'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Aygün'ün naaşı, gözyaşları arasında defnedildi.

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