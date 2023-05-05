Acı yavşan otu nelere yararlı

Öncelikle idrar söktürücü özelliğiyle bilinen Acı Yavşan otu bakın daha nelere iyi geliyor…

Acı yavşan otu nelere yararlı

Editör: Erkavim Yıldırım

İlginç isimli yüzlerce doğal şifa kaynağından biri de Acı yavşan otu. Peki, ne işe yarıyor? İşte yanıtı…

AĞRI KESİCİ OLARAK
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,
Kaynamış Su 1 bardak,
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.
Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.
Özellik ile iç organlarda ağrıyı dindirmede yardımcı olur.

ACI YAVŞAN OTUNUN ŞEKERE FAYDALARI
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı
Kaynamış Su 1 bardak demleyerek içiniz.
Gün içinde 3 su bardağı içilmesi insülin dengelemede etkin rol oynar.
Siz kendiniz size ne kadar faydalı en iyi siz bilirsiniz.
İnsüline bağımlı olmayan diabetus mellutus hastalığında etkin.
Şeker hastalığında etkin rolü var.
Acı yavşan otu şekere faydaları geçmişten bilinmektedir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ OLARAK
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,
Kaynamış Su 1 bardak,
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.
Böbrekleri çalıştırarak toksinlerin vücuttan atımını sağlar.
İdrar söktürücü olarak kullanılır.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ DE BULUNMAKTA
Acı yavşan 1 çay kaşığı
Kaynamış Su 1 bardak gün içinde sabah akşam tüketilmesinde fayda sağlar.

ACI YAVŞAN OTUNUN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR

Mideye faydalı,
Ağrı kesici özelliği var.
İdrar söktürücü özelliği var.
Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
Şeker hastalığında etkin rol oynar.

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Bolu’da feci kaza: 1 ölü Güncel
Bolu’da feci kaza: 1 ölü
Dev firma iflas etti. 6 yıl önce rekor kırmıştı. Binlerce çalışan işsiz kalacak Ekonomi
Dev firma iflas etti. 6 yıl önce rekor kırmıştı. Binlerce çalışan işsiz kalacak
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler! Yazarlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu Etiler’de gizli gizli buluştu. Şerafettin Tilki görüşmenin detaylarını açıkladı Spor
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu Etiler’de gizli gizli buluştu. Şerafettin Tilki görüşmenin detaylarını açıkladı
Sarımsaklı süt neye iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Sarımsaklı süt neye iyi gelir?
1 kaşık içen turp gibi oluyor Şifalı Bitkiler
1 kaşık içen turp gibi oluyor
Anason yararlı mı? Şifalı Bitkiler
Anason yararlı mı?