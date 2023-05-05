Acı yavşan otu nelere yararlı

Editör: Erkavim Yıldırım

İlginç isimli yüzlerce doğal şifa kaynağından biri de Acı yavşan otu. Peki, ne işe yarıyor? İşte yanıtı…

AĞRI KESİCİ OLARAK

Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,

Kaynamış Su 1 bardak,

Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

Özellik ile iç organlarda ağrıyı dindirmede yardımcı olur.

ACI YAVŞAN OTUNUN ŞEKERE FAYDALARI

Acı yavşan 1 tatlı kaşığı

Kaynamış Su 1 bardak demleyerek içiniz.

Gün içinde 3 su bardağı içilmesi insülin dengelemede etkin rol oynar.

Siz kendiniz size ne kadar faydalı en iyi siz bilirsiniz.

İnsüline bağımlı olmayan diabetus mellutus hastalığında etkin.

Şeker hastalığında etkin rolü var.

Acı yavşan otu şekere faydaları geçmişten bilinmektedir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ OLARAK

Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,

Kaynamış Su 1 bardak,

Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.

Böbrekleri çalıştırarak toksinlerin vücuttan atımını sağlar.

İdrar söktürücü olarak kullanılır.



ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ DE BULUNMAKTA

Acı yavşan 1 çay kaşığı

Kaynamış Su 1 bardak gün içinde sabah akşam tüketilmesinde fayda sağlar.



ACI YAVŞAN OTUNUN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR

Mideye faydalı,

Ağrı kesici özelliği var.

İdrar söktürücü özelliği var.

Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

Şeker hastalığında etkin rol oynar.



