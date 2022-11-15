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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Resmi Gazete 'de Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı olarak 9 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:08
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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Resmi Gazete 'de Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı olarak 9 akademik personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)''

GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7. Yabancı Dil Belgesi
8. ALES Belgesi
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü
Yabancı Diller Bölümü
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL
Tel : (216) 500 43 26

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