Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7. ALES Belgesi
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 12.09.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 26.09.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 27.09.2022
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 28.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 30.09.2022
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL Tel : (216) 500 44 44
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