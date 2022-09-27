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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, öğretim elemanı olarak 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 08:54
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. ALES Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 27.09.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 11.10.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 13.10.2022

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 19.10.2022

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü

Yabancı Diller Bölümü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL Tel : (216) 500 43 2

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