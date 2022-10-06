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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 07:05
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)” denildi.

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. Doktora Belgesi

9. ALES Belgesi

10. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 06.10.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.10.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 24.10.2022

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 26.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.10.2022

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