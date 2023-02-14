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Acıçiğdem bitkisi nasırlara iyi geliyor

Acıçiğdem bitkisi diğer ismiyle güzçiğdeminin nasırları iyileştirmeye yardımcı olmasıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:20
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Acıçiğdem bitkisi nasırlara iyi geliyor

Acıçiğdem bitkisi nasırlara iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıçiğdem bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Acıçiğdem bitkisi diğer ismiyle güzçiğdeminin insanları korkulu rüyası olan nasırları iyileştirmesi umut oldu.

ACIÇİĞDEM BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir. 

NASIR NEDEN OLUR?

Basış bozuklukları olan, gününün büyük kısmını ayakta geçiren kişilerde nasır problemi daha fazla görülür. Dar ayakkabılar, spor yaparken alınan darbeler nasır riskini artırır. 

Özellikle tırnak altı nasırları çok can yakar. Nasır oluşumunun önlenmesinde en önemli unsur baskının ortadan kaldırılmasıdır. Baskının kaldırılıp, vücut ağırlığının ayak tabanına eşit yayılmasını sağlayan kişiye özgü tabanlık, ortepedik ayakkabı problemi en aza indirger. 
Nasırlar; parmak üstleri, parmak araları, ayak tabanı, topuk altı ya da ve topuk arkasında oluşabilir. Genetik olarak ayak tabanı yüksek olan kişilerde nasır oluşma olasılığı daha fazladır. 

NASIR BELİRTİLERİ 

Ayak parmakları arasında kırmızılaşma ya da hassaslaşma

Topukta ya da ayağın yere basan başka bölgelerinde acılı dairesel katmanlaşma

Tırnak altında oluşan acılı sertleşmiş tabakalar

Ayak tabanındaki derinin kısmi olarak sertleşmesi ve kalınlaşması

Ayak parmaklarının ayakkabıyla temas eden yerlerinde sertleşmeler ve bazı vakalarda acı hissedilmesi

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