Açığa çıkarılmak deyiminin anlamı nedir?

Açığa çıkarılmak / alınmak deyimi ne demektir? İşte yanıtı…

Açığa çıkarılmak deyiminin anlamı nedir?

Açığa çıkarılmak / alınmak deyiminin anlamı: İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek.

İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek anlamında kullanılmaktadır. Bir kişinin şüpheli olarak işten uzaklaştırılması, işine son verilmesi, makamının boşaltılması, unvanının geri alınması anlamları taşımaktadır.

Örnek cümleler:

İşe üç gün geç geldi diye açığa alındı.

Okul müdürü soruşturma süresince açığa alınmıştı.

Hakkında soruşturma açılan üç polis açığa alındı.

Müfettişler, açığa alınmasına gerek olmadığına karar verdiler.

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