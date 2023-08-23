Açığa çıkarılmak deyiminin anlamı nedir?

Açığa çıkarılmak / alınmak deyiminin anlamı: İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek.
İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek anlamında kullanılmaktadır. Bir kişinin şüpheli olarak işten uzaklaştırılması, işine son verilmesi, makamının boşaltılması, unvanının geri alınması anlamları taşımaktadır.
Örnek cümleler:
İşe üç gün geç geldi diye açığa alındı.
Okul müdürü soruşturma süresince açığa alınmıştı.
Hakkında soruşturma açılan üç polis açığa alındı.
Müfettişler, açığa alınmasına gerek olmadığına karar verdiler.