Türkçe’de sıkça kullanılan ‘açığı çıkmak’ deyiminin anlamı:
Saklamakla görevli bulunduğu para, eşya veya başka bir şeyin sayım sonucu eksik olduğu anlaşılmak.
Örnek cümle: Kasiyerin salı günü akşamı 10 bin lira açığı çıktı.
Açığı çıkmak deyimiyle ne anlatılmak isteniyor? Açığı çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
Türkçe’de sıkça kullanılan ‘açığı çıkmak’ deyiminin anlamı:
Saklamakla görevli bulunduğu para, eşya veya başka bir şeyin sayım sonucu eksik olduğu anlaşılmak.
Örnek cümle: Kasiyerin salı günü akşamı 10 bin lira açığı çıktı.