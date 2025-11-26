YENİÇAĞ - Ordu / Murat Yılmaz

Ordu – Fatsa karayolunda tehlikeli anlar yaşandı. Damperi açık şekilde seyreden bir kamyon, yol üstünde bulunan trafik işaret levhasına çarparak tabelayı yerinden söktü. Olay, güzergâhtan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kamyon olaydan sonra yol kenarında damperi açık şekilde görüntülendi.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen tabelanın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, ağır tonajlı araç sürücülerini uyararak hareket öncesi damper ve yük kontrolünün hayati önem taşıdığını vurguladı.