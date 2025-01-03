‘Açık giyiniyorsun’ dedi ablasını feci şekilde katletti. Kan donduran olay!

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana gelen olayda, F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı.

ABLASINI AÇIK GİYİNDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Yere yığılan kadın ağır yaralandı. Saldırgan kardeş ise, polis ekiplerini arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri ağır yaralı kadın için bölgeye sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.