Açık hava kültür sanat etkinlikleri başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ve açılışı Halk Dansları Gecesiyle yapılan “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” konserlerle devam ediyor. Ağustos ayına kadar 5 konser ve 1 kukla ile sirk gösterisi ilçe halkıyla buluşacağı bildirildi.

Açık hava kültür sanat etkinlikleri başlıyor

İHA'nın haberine göre; İnegöl Belediyesi, yaz ayları için unutulmaz bir kültür sanat programı hazırladı. Bayram öncesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterilerini sunduğu geceyle başlayan “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” bu hafta sonundan itibaren 5 Ağustos’a kadar birbirinden güzel konser ve gösterilerle devam edecek.

6 Özel program

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaz ayları için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz güzel bir hazırlık yaptı. Açılışını bayram öncesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuzun muhteşem Halk Dansları Gecesiyle yaptığımız Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde 6 özel gecede ilçe halkımızı birbirinden kıymetli sanatçılarla buluşturacağız. Tüm programlarımız Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılacak. 07 Temmuz Cuma akşamı Safa Zakir 90’lar pop konseri ile başlayacak programlarımız sırasıyla; 08 Temmuz Cumartesi akşamı Şükrü Turan yeni şarkılarla pop konseri, 22 Temmuz Cumartesi Türk Halk Müziği Yetişkin Korosu ile TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger konseri, 28 Temmuz Cuma akşamı Abdullah Beyaztaş ile Cambaz Mithat kukla ve sirk gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile THM Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseri ve son olarak 05 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile ses sanatçısı Çiğdem Gürdal konseriyle tamamlanmış olacak” dedi.

Başkan Taban'dan ilçe halkına davet

Tüm bu etkinliklerin ilçe halkına daha keyifli bir yaz dönemi geçirmeleri için yapıldığını ifade eden Başkan Taban, “Kültür ve sanat, hayatımızın önemli bir parçası. Kültür ve sanatı yok sayamayız. Tüm bu konserler ve gösteriler de vatandaşlarımız katılırsa değer kazanıyor. Bu vesileyle ben tüm ilçe halkımızı Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Yaşam
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı Spor
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme Sağlık
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme
Kayserispor'un kombine bilet fiyatları belli oldu Spor
Kayserispor'un kombine bilet fiyatları belli oldu
Yaşlılarda depresyon riskini artıran faktör ortaya çıktı Sağlık
Yaşlılarda depresyon riskini artıran faktör ortaya çıktı
Hadise aşırı sıcaktan soğuk fayansa oturup paylaştı Magazin
Hadise aşırı sıcaktan soğuk fayansa oturup paylaştı