Açık havada sigara içme yasağı geliyor

Avrupa Birliği ülkeleri, sigaraya karşı mücadelede yeni önlemleri değerlendiriyor. Belçika, restoran ve barların teraslarında sigara içilmesini kısıtlamaya yönelik önerilere olumlu yaklaşıyor. AB genelinde alınan tavsiye kararları, özellikle gençleri ve çocukları pasif içicilikten korumayı amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu, 24%’lük sigara kullanımı oranını düşürmek için öneriler sundu. Bu öneriler arasında elektronik sigara kısıtlamaları ve açık alanlarda sigara yasağı gibi önlemler bulunuyor. Ancak bu kararlar bağlayıcı değil; uygulama yetkisi üye devletlere bırakılmış durumda. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa’nın bu tavsiye kararlarını memnuniyetle karşılarken, Belçika’nın henüz açık alan yasağını planlamadığını belirtti.

YENİ KISITLAMALAR KAPIDA

Belçika, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni tütün düzenlemeleriyle mağazalarda tütün ürünlerinin sergilenmesini yasaklamayı ve okullar ile hastanelerin çevresinde sigara içilmeyen alanlar oluşturmayı planlıyor. Ancak restoran ve bar terasları bu düzenlemelerin dışında tutulmuş durumda.

Avrupa Komisyonu’nun tavsiye kararları ise daha kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Özellikle açık alanlardaki pasif içiciliğin zararları üzerinde duran kararlar, gençleri ve çocukları koruma hedefi taşıyor. Önerilen kısıtlamalar, elektronik sigaraların kullanımına da ek düzenlemeler getiriyor. Almanya ve Yunanistan dışında tüm AB ülkelerinin desteğiyle kabul edilen bu metin, sigara yasağı konusunda gelecekte daha sıkı önlemlerin alınacağının sinyallerini veriyor.

TÜTÜNSÜZ BİR NESİL HEDEFİ

Belçika, 2040 yılına kadar “Tütünsüz Nesil” hedefi doğrultusunda, 15-24 yaş grubunda sigara içme oranını %6’nın altına düşürmeyi ve yeni başlayanların sayısını minimuma indirmeyi amaçlıyor. Sağlık Bakanı Vandenbroucke, mevcut hükümetin geniş çaplı bir tütünle mücadele planını hayata geçirdiğini, ancak teraslarda sigara yasağının federal düzeyde ortak bir karara bağlanamadığını ifade etti.

Vandenbroucke, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini belirterek, “İlk adımı atmak önemliydi. Gelecek hükümetin bu politikaları daha da ileri taşımasını umuyorum” dedi. Belçika, Avrupa’nın ortak hedefleri doğrultusunda sigara tüketimini azaltmayı ve tütünle mücadelede liderlik etmeyi hedefliyor.