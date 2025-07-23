Açık havada sinema keyfi: Sandalyenizi kapın, gidin!

Kaynak: AA
Açık havada sinema keyfi: Sandalyenizi kapın, gidin!

Marmaris Belediyesi’nin açık hava sinema etkinliği, Yaşam Parkı’nda vatandaşları bir araya getirecek.

Marmaris Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını sinema ile renklendirecek. Sinemanın en güzel örnekleri, Camiavlu Yaşam Park Kafe’de perdeye yansıtılacak. Marmaris Belediyesi Sinema Gecesi, yarın saat 21.00’de "Anadolu Kartalları" filmiyle başlayacak.

Çağatay Ulusoy, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci ve Hande Subaşı’nın başrollerini paylaştığı film; savaş pilotu olma hayaliyle yaşayan Onur, Ayşe, Mustafa, Tunç ve Fatih'in uçuş eğitiminde yaşadıkları zorlukları, aile ilişkilerini, aşklarını, ayrılıklarını, rekabetlerini, dostluklarını ve uçabilmek için yaptıkları fedakarlıkları konu alıyor.

Vatandaşlardan etkinliğe sandalyelerini de getirmelerini isteyen Marmaris Belediyesi, açık havada ve doğayla iç içe bir ortamda yapılacak etkinliğe tüm ilçe sakinlerini ve misafirleri davet etti.

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Açık havada sinema keyfi: Sandalyenizi kapın, gidin!

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