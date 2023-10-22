Pandemi ve deprem faktörleri nedeniyle çevrim içi uygulanan açık öğretim sınavları geçtiğimiz yıllarda kopya tartışmalarına da neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB, ortaokul ve lise kademeleri için gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları 1’inci dönem sınavlarının’ nasıl yapılacağını duyurdu. Peki, açık öğretim sınavları nasıl yapılacak? Açık öğretim sınavları yüz yüze mi?

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Açık Öğretim Kurumları 1’inci dönem sınavlarının’ yüz yüze yapılacağını duyurdu. MEB ayrıca sınavlara yönelik ilk hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Açık öğretim kurumları sınavı, pandemi ve depremler nedeniyle 3 yıldır çevrimiçi uygulanıyordu. Bu uygulama, geçtiğimiz yıllarda kopya tartışmalarına neden olmuştu.

2022 yılında açık öğretim lisesi sınavlarına giren 600 bin öğrenciden 60 bininin sınavı, kopya çekildiği tespit edilerek iptal edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eylül ayında yaptığı açıklamada, “Bu yıl açık lise sınavları daha önceki yıllarda olduğu gibi çevrimiçi olmayacak” diyerek kararın sinyalini vermişti.

Bakanlığın paylaştığı detaylara göre, bu yıl iki günü kapsayacak sınavlar yurtiçinde 971 sınav merkezinde uygulanacak. Yurtdışında ise 17 ülkede 26 sınav merkezinde düzenlenecek. Açık öğretim kurumları sınavı için 3 milyon 800 bin soru kitapçığı, 3 milyon 950 bin optik cevap kâğıdı ve salon yoklama evrakı basılacak.