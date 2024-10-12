Açık Radyo: RTÜK, karasal yayın lisansımızı iptal etti

Eğer yeniden bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa Açık Radyo, şu anki frekansını ve ismini kullanarak yayın hayatına devam edemeyecek.

Açık Radyo, yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair karara ve yayın lisansının iptali kararını da ayrıca yargıya taşıyarak hukuk mücadelesini sürdürecek. Aynı zamanda RTÜK’ün bu kararının da yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek.

Yeni bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmaması durumunda Açık Radyo bu isim ve frekans ile yayın yapamayacak.

'ERMENİ SOYKIRIMI' İFADESİ CEZA GETİRDİ

24 Nisan'da yayınlanan "Açık Gazete" programında kullanılan "Ermeni soykırımı" sözleri nedeniyle RTÜRK, Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası vermiş, karara uyulmadığı gerekçesiyle radyonun lisansını iptal kararı almıştı.

RTÜK'ün Açık Radyo'ya verdiği yayın durdurma ve para cezası kararı aleyhine açılan davada Ankara 21. İdare Mahkemesince 08.07.2024 tarihinde 'yürütmeyi durdurma kararı' verilmişti ancak bu karara RTÜK tarafından itiraz edildi.

"BU AYRILIĞIN GEÇİCİ OLACAĞINI UMUYORUZ"

Radyodan yapılan açıklamada itiraz süreci sürerken bugün RTÜK'ün lisans iptali kararını tebliğ edildiği söylenerek, "Dolayısıyla, 30 yıldır devam eden, 95.0 frekansından yaptığımız karasal yayınımız, tebliğ edilen karar doğrultusunda RTÜK tarafından kapatılacaktır. Açık Radyo olarak, belirttiğimiz yasal yollar çerçevesinde, karasal yayın hayatımıza ilişkin bu ayrılığın, geçici olacağını ve bir an önce sona ereceğini umuyoruz" denildi.