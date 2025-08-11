Açıklanamayan morluklar hangi hastalıkları işaret ediyor? İşin uzmanları anlattı

Uzmanlar, bu belirtilerin basit bir çarpma sonucu oluşabileceği gibi, ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabileceğini vurguladı.

Hematoloji, onkoloji ve dahiliye alanında dünyanın önde gelen uzmanlarının görüşleri ve son bilimsel araştırmalar, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ortaya koydu.

ERKEN TEŞHİS, HAYAT KURTARABİLİR! MORARMA VE KANAMA NEDEN OLUR?

Morarmalar, cilt altındaki kılcal damarların hasar görmesiyle kanın dokulara sızması sonucu oluştu.

Genellikle travma, çarpma veya düşme gibi fiziksel etkilerden kaynaklanan bu durum, çoğu zaman zararsızdır ve birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Michael Streiff, “Açıklanamayan, sık tekrarlayan veya iki haftadan uzun süren morluklar, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabilir” dedi.

Bilimsel araştırmalar, morarma ve kanamaların başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Kanama Bozuklukları: Hemofili A ve B gibi genetik hastalıklar, kanın pıhtılaşma yeteneğini etkileyerek kolay morarmaya ve uzun süren kanamalara yol açabilir.

Vitamin Eksiklikleri: C ve K vitamini eksiklikleri, damar sağlığını ve kan pıhtılaşmasını olumsuz etkileyerek morarmalara neden olabilir. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Jane Smith’in yaptığı bir çalışma, C vitamini eksikliğinin kılcal damarları zayıflatarak morarma riskini artırdığını gösteriyor.

İlaç Yan Etkileri: Kan sulandırıcı ilaçlar (aspirin, warfarin) veya kortikosteroidler, damarların hassasiyetini artırarak morarma eğilimini yükseltebilir.

Ciddi Hastalıklar: Lösemi, karaciğer hastalıkları veya kemik iliği kanserleri, trombosit üretimini etkileyerek morarma ve kanamalara yol açabilir. Memorial Ataşehir Hastanesi’nden Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı, “Nedensiz morarmalar, kan hastalıklarının ilk belirtisi olabilir” uyarısında bulunuyor.

Yaşlanma: Yaş ilerledikçe cilt incelir ve kan damarları kırılganlaşır. Bu durum, özellikle yaşlı bireylerde morarma riskini artırır.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Uzmanlar, aşağıdaki durumlarda bir sağlık uzmanına başvurulmasını öneriyor:

Morluklar iki haftadan uzun sürüyorsa,

Morarma genişliyor veya ağrılı bir kitle (hematom) oluşuyorsa,

Burun kanaması, diş eti kanaması veya idrarda kan gibi ek belirtiler varsa,

Morarmalar sık sık ve açıklanamayan şekilde tekrarlıyorsa.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Lisa Anderson, “Özellikle aile öyküsünde kanama bozukluğu varsa, bu belirtiler asla göz ardı edilmemeli” dedi.

Erken teşhis, özellikle lösemi veya hemofili gibi ciddi hastalıklarda hayati önem taşıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, morarma ve kanamaların altında yatan nedenlerin çeşitliliğine dikkat çekti.

The Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma, trombositopeni (düşük trombosit sayısı) ile ilişkili morarmaların, kanser hastalarında kemoterapi sonrası sıkça görüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca, Journal of Hematology’de yayımlanan bir makale, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşmasını engelleyerek morarma riskini artırdığını doğruladı.

TEDAVİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, morarma ve kanamaların tedavisinde altta yatan nedenin belirlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Hafif morarmalarda şu yöntemler etkili olabilir:

Soğuk Kompres: İlk 24-48 saat içinde uygulanan buz, şişliği ve ağrıyı azaltabilir.

Dinlenme ve Yükseltme: Morarma olan bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutmak, kan birikimini azaltır.

Ağrı Kesiciler: Doktor önerisiyle ibuprofen gibi ilaçlar kullanılabilir.

Ciddi durumlarda, örneğin hemofili hastalarında, eksik pıhtılaşma faktörlerinin yerine konması için damar içi tedaviler uygulanır.

C vitamini açısından zengin turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler ve K vitamini içeren brokoli gibi besinler, damar sağlığını destekler. Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananların doktor kontrolünde doz ayarlaması yapması önerildi.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN!

Vücudunuzdaki morarma ve kanamalar, basit bir darbeden kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir sağlık sorununun habercisi de olabilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin ciddiye alınması ve gerekli durumlarda bir hematolog veya dahiliye uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.