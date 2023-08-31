Açıklanan ‘dilenci zammı’ sonrası profesörden polise memurların alacağı maaş belli oldu

Memur zam oranını belirleyecek Hakem Kurulu toplantısında yapılan oylamada 2024 için zam oranı yüzde 15 artı yüzde 10 ve 2025 için ise yüzde 6 artı yüzde 5 olarak kabul edildi. Açıklanan kararla birlikte 2024-2025'te uygulanacak memur zammı için belirleyici olacak iki veriden birisi olan toplu sözleşme zammı netleşti. Memurlar bu zamma ilaveten her 6 ayda bir enflasyon farkı da alıyor.

İŞTE KALEM KALEM ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Hakem Heyeti’nin zam oranını belirlemesi sonrası zamlı memur maaşları şu şekilde oluştu:

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu 1/4)

Temmuz Dönemi: 32.438

Ocak Dönemi: 46.487

MEMUR ( Üniversite Mezunu 9/1)

Temmuz Dönemi: 22.926

Ocak Dönemi: 33.110

UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)

Temmuz Dönemi: 29.525

Ocak Dönemi: 42.640

ÖĞRETMEN (1/4)

Temmuz Dönemi: 26.642

Ocak Dönemi: 38.476

BAŞKOMİSER (1/3)

Temmuz Dönemi: 32.613

Ocak Dönemi: 47.100

POLİS MEMURU (8/1)

Temmuz Dönemi: 29.512

Ocak Dönemi: 42.621

UZMAN DOKTOR (1/4)

Temmuz Dönemi: 37.162

Ocak Dönemi: 53.669

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu - 5/1)

Temmuz Dönemi: 26.428

Ocak Dönemi: 38.167

MÜHENDİS (1/4)

Temmuz Dönemi: 33.109

Ocak Dönemi: 47.816

TEKNİSYEN ( Lise Mezunu 11/1)

Temmuz Dönemi: 23.525

Ocak Dönemi: 33.975

PROFESÖR (1/4)

Temmuz Dönemi: 48.111

Ocak Dönemi: 69.482

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1)

Temmuz Dönemi: 31.750

Ocak Dönemi: 45.853

VAİZ (1/4)

Temmuz Dönemi: 27.608

Ocak Dönemi: 39.871

AVUKAT (1/4)

Temmuz Dönemi: 31.549

Ocak Dönemi: 45.563