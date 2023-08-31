Açıklanan ‘dilenci zammı’ sonrası profesörden polise memurların alacağı maaş belli oldu

Memur zam oranını belirleyecek Hakem Kurulu toplantısında yapılan oylamada 2024 için zam oranı yüzde 15 artı yüzde 10 ve 2025 için ise yüzde 6 artı yüzde 5 olarak kabul edildi. Açıklanan kararla birlikte 2024-2025'te uygulanacak memur zammı için belirleyici olacak iki veriden birisi olan toplu sözleşme zammı netleşti. Memurlar bu zamma ilaveten her 6 ayda bir enflasyon farkı da alıyor.
İŞTE KALEM KALEM ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Hakem Heyeti’nin zam oranını belirlemesi sonrası zamlı memur maaşları şu şekilde oluştu:
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu 1/4)
Temmuz Dönemi: 32.438
Ocak Dönemi: 46.487
MEMUR ( Üniversite Mezunu 9/1)
Temmuz Dönemi: 22.926
Ocak Dönemi: 33.110
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)
Temmuz Dönemi: 29.525
Ocak Dönemi: 42.640
ÖĞRETMEN (1/4)
Temmuz Dönemi: 26.642
Ocak Dönemi: 38.476
BAŞKOMİSER (1/3)
Temmuz Dönemi: 32.613
Ocak Dönemi: 47.100
POLİS MEMURU (8/1)
Temmuz Dönemi: 29.512
Ocak Dönemi: 42.621
UZMAN DOKTOR (1/4)
Temmuz Dönemi: 37.162
Ocak Dönemi: 53.669
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu - 5/1)
Temmuz Dönemi: 26.428
Ocak Dönemi: 38.167
MÜHENDİS (1/4)
Temmuz Dönemi: 33.109
Ocak Dönemi: 47.816
TEKNİSYEN ( Lise Mezunu 11/1)
Temmuz Dönemi: 23.525
Ocak Dönemi: 33.975
PROFESÖR (1/4)
Temmuz Dönemi: 48.111
Ocak Dönemi: 69.482
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1)
Temmuz Dönemi: 31.750
Ocak Dönemi: 45.853
VAİZ (1/4)
Temmuz Dönemi: 27.608
Ocak Dönemi: 39.871
AVUKAT (1/4)
Temmuz Dönemi: 31.549
Ocak Dönemi: 45.563