Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihleri arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Vize sınavlarının gelmesiyle Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılacak AÖF güz dönemi sınav takvimi de merak konusu oldu. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? 2022 AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2022 AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan takvimle birlikte belli oldu.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimine göre AÖF güz dönemi sınav tarihleri şöyle,

2022-2023 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI

Ara sınav 10-11 Aralık 2022

Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023

2023 AÖF BAHAR DÖNEMİ İÇİN SINAVLARI

AÖF ara sınav 15-16 Nisan 2023, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVLARI

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.