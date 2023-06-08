Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrası AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Peki, Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF yaz okulu sınav takvimi açıklandı mı?

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

2023 AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.