Açıköğretimde resmen değişti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi için yeni karar!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminde önemli bir yapısal değişikliğe gitti. 14 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, Açıköğretim Sistemine bağlı İktisat ve İşletme Fakülteleri, "Açıköğretim Fakültesi" çatısı altında birleştirildi. Bu değişim, Açıköğretim Programlarının sürdürülebilirliğini ve verimliliğini arttıracak.

Bu değişiklik sadece idari yapıyı kapsayacak, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yürütülen tüm programlar eğitim vermeye devam edecek ve öğrencilerin kazanılmış hakları tamamen korunacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kayıt hakkı kazanan öğrenciler Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki ilgili programlara kayıt yaptıracak ve diplomalarını bu fakülte adı altında alacak. Mevcut öğrenciler ise kayıtlı oldukları fakültenin adını taşıyan diplomalarla mezun olacak. Eğitim içeriklerinde ya da programların yapısında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yapılan bu birleşmenin yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmesi, akademik yapıyı sadeleştirmesi ve öğrencilere daha bütüncül bir eğitim deneyimi sunması amaçlanıyor. Açıköğretim Sisteminde atılan bu adım, üniversitenin kalite odaklı yaklaşımını sürdürme, kaynakları daha etkin kullanma ve öğrencilere merkezileşmiş bir yapı içerisinde güçlü destek sağlama hedefiyle uyumlu bir dönüşüm olarak görülüyor.