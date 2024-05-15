Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Kaynak: İHA
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu
Adıyaman’da açıkta bırakılan ve akımı kesilmeyen elektrik kabloları, 11 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Olay, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1312 Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın enkazı yakınında oynayan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Melik İsteyfi, AKEDAŞ Dağıtım Şirketi’ne ait açıkta ve akımı kesilmemiş elektrik kablolarına temas etti. Akıma kapılan çocuk, bir anda yere yığıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra gelen polis ekipleri ve AKEDAŞ yetkilileri, elektrik akımını kestikten sonra küçük çocuğun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.

Melik İsteyfi’nin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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