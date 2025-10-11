Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığı’nda 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüğü toplantı salonunda Düzce’nin acil çağrı hizmetleri il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda kurumların performans ve istatistiki verileri sunularak değerlendirilirken, acil çağrı hizmetleri enine boyuna masaya yatırıldı.