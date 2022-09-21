Acil durum sinyali feci kazayı ortaya çıkardı

Vakfıkebir ilçesinin Ballı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen cipten, kaza anında otomatik olarak acil durum sistemi sinyali alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, harekete geçti. 'GPS' aracılığıyla cipin yeri belirlendi.
300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMIŞ
Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, takla atarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edilen cipin sürücüsü Maruf Zenbil’in hayatını kaybettiğini saptadı. Hurdaya dönen araç çekiciyle çıkarıldı.
Zenbil’in cansız bedeni ise savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna konuldu.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(AA)
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