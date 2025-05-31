Acil Milli Görev tanımlaması!

Trafik yasasına yapılacak yeni düzenlemeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar için her yıl fiziksel ve psikolojik yeterlilik testlerine girme zorunluluğu getirilmesi gündemde. Testleri geçemeyen sürücüler, trafikten ömür boyu men edilebilecek.

Ayrıca genel olarak hız sınırını aşma gibi ihlalleri bir yıl içinde beş kez yapanlar psikoteknik değerlendirme amacıyla psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

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Yakın tarihte, “pandemi” gerekçesiyle 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ve acil şehirlerarası seyahatte refakatçi zorunluluğu gibi uygulamalara gidilmişti.

50 senelik hekim ve 25 yıllık hastane idarecisi Dr. N. Önen, konu ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

1-Trafik kazasına neden olanların ve diğer trafik suçlarını işleyenlerin yüzde kaçı 65 yaş üstü. Elinizde varsa bu istatistik veriyi paylaşır mısınız?

Televizyonda izlediğim kadarıyla drift atan, kazalarda birbirini yumruklayan, alkollü araç kullanan, trafikte havaya ateş açan v.b trafik suçlarında yarışan 65 yaş üstü kimse görmedim.

2- Ülkeyi idare eden en üst makamdan başlayarak yasama yürütmede görev alan tüm 65 yaş üstü kişilerin ayırım gözetmeksizin her yıl fiziki ve psikometrik kontrollerinin ayrıntılı ve tarafsız olarak yapılması ülke açısından trafik sağlık muayenesinden daha fazla hayati önem taşımaktadır.

3- Eşitlik açısından ve binlerce çalışanı ilgilendirdiği için tüm özel sektörün hastaneler de dahil çalışan yönetici ve çalışanlarının da yıllık 65 yaş üstü periyodik muayenelerin yapılması da ayrıca bir zorunluluktur.

4- Siyasi partiler kanununa da ek yapılarak, parti yönetim kadrosunda yer alacak 65 yaş üstü vatandaşların da ülkenin geleceği açısından, yıllık periyodik muayenelerinin yapılması bir zorunluluk olmalıdır.

Teknik olarak konuyu irdelersek;

1- Bu muayenede en az göz, KBB, nöroloji, ortopedi, dahiliye ve psikiyatri uzmanlarının yer alması olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

Yükü aile hekimlerinin üstüne atmak vahim bir hata ve çok büyük bir eksiklik olacaktır.

2-Teknik olarak kişi başı en az iki saat muayene süresi olacaktır. Tahlil-tetkik istenirse bu süre daha da uzayacaktır.

3-Halen normal poliklinik muayenelerinde bile zorlanan kamu hastaneleri bu yükün altından nasıl kalkacaktır? Hastane hizmetleri önemli ölçüde aksayacaktır.

4-Raporların zamanda alınamaması ve verilememesi her açıdan çok büyük bir kaosa neden olacaktır.

Gerekli alt yapıyı oluşturmadan kamu vicdanını yaralayan adaleti öncelemeyen her kararın sonu hüsran olacaktır. Ütopik hayaller kuranları bırakın artık ve bu işleri halletmeleri için emaneti ehline verin.

Koşullar herkes için ve erişilebilir, zaman israfı olmayacak, 65 yaş üstüne gerekli saygıyı sözde değil özde gösterecek bir sağlık sistemi oluşturursanız, o zaman kimsenin hiç bir itirazı olmaz. Çok da güzel olur...

Anlaşılıyor ki Covid 19 salgınında güya 65 yaş üstü grubu korumak adı altında yapılan saygısız uygulamalara imza atan, önünü arkasını düşünmeyen değişik sivri akıllı bir grup iş başında.

Şu kadarını söyleyeyim bunun bedeli çok ağır olur; benden söylemesi..."

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Aslında "Terörsüz Türkiye" vaat ederek milli kimliğin yerine uydurma bir “yeni kimlik" tasarlayanların, “Türk” yerine “Türkiyeli” diyenlerin, bir terör örgütünün talebiyle milli egemenliği ortadan kaldırmaya çalışanların, parti veya ideoloji farkı gözetmeksizin, sadece fiziki ve psikometrik kontrolleri değil, bu tür faaliyetlere niçin giriştiklerini ortaya çıkarmak amacıyla her türlü “ilişki kontrolü” yapılmak zorundadır!

Öyle ya terör örgütü hedefine ulaştıktan, yani terör iktidar olduktan sonra, kurulacak olan yeni devlet, Suriye'deki gibi ABD-İngiltere ve İsrail yetiştirmesi teröristlerin yönettiği bir devlet olmaz mı? Terör örgütünü, vatana ortak etmek, terörsüz Türkiye mi olur?

Bu, terör örgütüne ve arkasındakilere teslim bayrağı çekmek anlamına gelmez mi?

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Milli görev, Atatürk tarafından “Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, başına geçireceği insanların kanlarındaki ve vicdanlarındaki cevheri asliyi tayin etmekten bir an uzak olmasın.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kontrolü yapacak milli kurum kalmadıysa ki öyle görünüyor; görev, doğrudan Türk Milleti'ne düşmektedir. 7'den 70'e bütün Türk Milleti, bu meşru kontrol için seçimleri beklerse çok geç kalabilir; bu sebeple gün bugündür...

Görev tamamlanırsa, sorunların yüzde 99’u çözülür...

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