Acil servisler neyi yansıtır

Profesör Tintinalli, acil servislerde yaşananların, bir ülkenin sosyal ve sağlık durumunu yansıttığını ifade etti. Tintinalli, Türkiye’deki acil tıp uygulamalarını övdü ve şiddet olaylarının çoğunlukla hasta yakınlarından kaynaklandığını, Amerika’da ise genellikle akıl sağlığı sorunları olan veya madde etkisi altındaki kişilerden geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Tintinalli’nin “Acil Tıp” kitabı, dünya genelinde tıp eğitimi veren kurumlar tarafından temel ders kitabı olarak kullanılıyor. Ayrıca, ünlü televizyon dizisi ER’de oyuncuların rollerini daha gerçekçi yapabilmeleri için bir el kitabı olarak hizmet etti. Profesör, Antalya’da düzenlenen uluslararası bir kongrede konuşmacı olarak yer aldı ve acil tıbbın toplum bazlı tek branş olduğunu vurguladı.

Tintinalli, acil servislerde yaşanan şiddet olaylarının, toplumdaki genel şiddet eğilimlerinin bir yansıması olduğunu ve sosyal medya platformlarında artan şiddet gösterilerinin bu durumu etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, pandeminin acil servislerin kritik önemini ortaya koyduğunu ve acil servis pratiklerini değiştirdiğini ifade etti. Profesörün bu görüşleri ve deneyimleri, acil tıp alanında önemli bir perspektif sunuyor ve sağlık profesyonelleri ile toplum arasındaki etkileşimin önemini vurguluyor.

DHA