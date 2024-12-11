Acil serviste şoke eden ölüm! Tedavi için gelmişti, kendini vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde gerçekleşti. Anlatılanlara göre emekli polis memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle geldiği acil serviste tedavi olduktan sonra bekleme salonuna geçerek oturdu. Salonda bir süre yakınlarıyla telefonla konuşan adam daha sonra üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

Olayın ardından acildeki doktorlar intihar eden adama hemen müdahalede bulundu, ancak şahıs hayatını kaybetti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin sonrasında morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.