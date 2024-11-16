'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: Uyuşturucu baronu Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: Uyuşturucu baronu Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU 39 operasyonunda Almanya'nın uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası alanda aradığı aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul Şişli'de yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkarılan uluslararası acil yakalama mesajıyla aranan uyuşturucu satıcısı Daniel Sobotta’nın İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, kriptolu bir cep telefonu üzerinden iletişim kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı ve yüksek miktarda kazanç elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta, İstanbul Şişli’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır."

Açıklamada, Sobotta’nın "Kuyu-39" operasyonları kapsamında yakalandığı ve Almanya tarafından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede arandığı bilgisi de paylaşıldı.

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