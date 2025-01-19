Acilen toplatılıyor! Bakanlık çok satan 2 markayı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acilen toplatılıyor! Bakanlık çok satan 2 markayı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, gömlekten sonra şimdi de okul çantası ve eşofman altı için kimyasal madde uyarısı yaptı.

Bakanlık, "Relaxion" marka çocuk okul çantası ve "Cigit Concept" marka eşofman altınının kimyasal riskler taşıdığı gerekçesi ile satışını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul çantası ve eşofman altını ekledi. Bakanlık bu iki ürünün sağlık açısından risk taşıdığın notunu düştü.

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Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı bir çocuk giyim ürünü, bir fosforlu kalemi, peluş bir oyuncak ile bir topu piyasadan toplatma kararı vermişti.

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LİSTEYE BİR OKUL ÇANTASI VE EŞOFMAN ALTI EKLENDİ

Ticaret Bakanlığı, listeye bu kez bir okul çantası ekledi. “Relaxion” marka çantanın kimyasal açıdan sağlık riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.

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Çantanın piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık ayrıca piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

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BİR EŞOFMAN ALTI DA LİSTEDE

Listeye son eklenen ürün ise çocuk ürünleri satan Cigit Concept markalı bir eşofman altı oldu.

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