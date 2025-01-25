Acılı ailelere bunu da yaptılar! Otel yangınında hayatını kaybetmişlerdi. Yazıklar olsun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acılı ailelere bunu da yaptılar! Otel yangınında hayatını kaybetmişlerdi. Yazıklar olsun

Bolu'da yaşanan büyük yangın faciası sonrası acı gerçeklerin yanında bir o kadar da insanlığımızdan utandığımız anlar yaşandı. Yangının ertesi günü kayak yapanlara üzülürken şimdi de sosyal medyada bazı şahısların, acı dolu aileleri arayarak alay ettiği videolar görüldü.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği yangın faciasının acısı devam ediyor.

Tatil için gittikleri otelde ihmaller zinciri ile hayatını kaybeden insanların vefatı sonrası Türkiye'de bir günlük yas ilan edilmişti.

Yangın faciası sonrası ülke olarak büyük üzüntü yaşarken, bazı çevre otellerde tatil yapan insanların tatillerine devam etmesi, kayak yapması ise tepkilere neden olmuş. Toplumsal olarak bu kadar büyük acı bir olay sonrası 'duyarsızlaşma'ya da dikkat çekilmişti.

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Bugün sosyal medyada dolaşmaya başlayan video ise insanlığın bittiğini gözler önüne serdi.

Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin bilgilerine, çalınan devlet verilerinden ulaşan şahıslar, hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür ettiler.

Sosyal medyada büyük tepki çeken videoyu Avukat Feyza Altun da paylaştı. Altun videoyu paylaşırken "Allah belanızı versin sizin. Sizi yetiştirenin de" dedi.

Acılı aileleri arayan şahısların önce hayatını kaybeden kişinin ismini söyleyerek onun bir arkadaşı olduğunu söylediği ardından ise acı içindeki aile üyesine vefat eden şahsın ismi ile küfürlerle hakaret ederek konuştuğu görülüyor.

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