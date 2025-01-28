Acılı ailelere yönelik çirkin paylaşımlara ilişkin soruşturmada karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bolu'da vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay eden ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Acılı ailelere hakarete gözaltında yeni gelişme!

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak alay eden, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları kayda alarak sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Basında ve sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine re’sen başlatılan soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Kişinin hatırasına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Acılı ailelere bunu da yaptılar! Otel yangınında hayatını kaybetmişlerdi. Yazıklar olsun

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın asıl failleri olduğu değerlendirilen 3 çocuk şüphelinin işlemlerinin ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda devam ettiği öğrenildi.