Acılı baba bu kez derdini İmamoğlu'na anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da, Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştü.

Rojin Kabaiş Van'da 27 Eylül günü kaldığı yurttan çıkmasının ardından kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Genç kadının ölüm nedeni 'boğulma' olarak tespit edilirken 'intihar' ihtimali üzerinde de durulmuştu.

Acılı baba Nizamettin Kabaiş, rapora göre kızının bedeninde iki erkeğe ait DNA örnekleri bulduğunu ayrıca vücudunda darp izleri gördüğünü söylemişti. Kızlarının intihar edeceğine inanmayan aile, Rojin'in üzerinde bulunan 2 erkek DNA'sının araştırılmasını talep etti.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş o günden beri kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele verse de henüz bir sonuç alamadı.

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Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde kızının fotoğrafı elinde İmamoğlu ile görüşmek isteyen baba Kabaiş, duygularını isteklerini İmamoğlu'na anlattı. Ekrem İmamoğlu'ndan yardım isteyen acılı baba 'Kızıma sahip çıkmadılar' diye konuştu.

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