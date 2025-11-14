İstanbul Fatih'te konakladıkları otelden mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine hastaneye kaldırılan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal’dan art arda kötü haberler geldi.

Çocuklar Kadir ve Masal yapılan müdahalelere karşın dün hayatını kaybetti. Bu sabah anne Çiğdem Böcek’in de hayatını kaybettiği açıklandı.

Servet Böcek ise hastanede entübe edildi.

‘ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ’

Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik, İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde kızı ve torunlarının otopsisini beklerken Yeniçağ’a konuştu.

Mustafa Çelik şunları söyledi:

“Dün erken saatlerde haber aldık saat 5’te… Isparta’dan geldik buraya. Kızım Almanya’da yaşıyordu. Bir haftalığına izne geldiler. Buradan sonra da bizim oraya geleceklerdi. Ama gelemediler…

Her türlü şikâyetçi olacağız. Kim sebepse, nereden ne yedilerse, midye mi yemişler, patates mi yemişler, lokum yemişler diyorlar. Kim suçluysa cezalarını en ağır şekilde almalarını istiyorum.

Sadece kızımın cenazesini görebildim, canlı göremedim. Hastanenin bir ihmalinin olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kamera kayıtları var. Çocuklar yürüyerek geliyorlar hastaneye. Oradan ‘bir şey yok’ diyerek dilaltı ya da başka bir hap vererek geri gönderiyorlar, Gece 3’te çocuklar ağırlaşıyor geri dönüyorlar. Bu da bir ihmal, kesinlikle öyle düşünüyorum."