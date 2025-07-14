Açılım istifaları MHP'nin ardından AKP'ye sıçradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrı ve çıkışları ile başlayan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK "silahları yaktığını" iddia etti.

Yeni çözüm süreci "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılırken toplumun geniş kesimleri gelişmeleri tepki ile karşıladı. Cumhur İttifakı'nda da tepki sesleri yükseldi.

MHP VE AKP'DE AÇILIM İSTİFASI

Dün MHP Körfez İlçe Teşiklatı eski yöneticilerinden Alptuğ Metin Aldemir'in “Kimseye verecek cevabımız kalmadı” sözleri ile istifa etmesinin ardından bir istifa haberi de AKP'den geldi.

MHP'de açılım isyanı! İstifalar başladı

AKP Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbek ise “Vatan evlatlarının katilleriyle yol yürünmesine sessiz kalamam” diyerek istifasını duyurdu.

AKP Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbek'in açıklaması şöyle:

"Değerli dava yol arkadaşlarım;

12 yıldır AK Parti'ye hizmet etmekten her zaman onur ve duydum, bu dava sayesinde sayısızca değerli insan tanıdım, dostluklar kardeşlikler ettim. Küçüklerime hap yol gösteren, büyüklerime de örnek bir gençlik mücadelesi verdim.

İşimizden, eşimizden, çocuğumuzdan, ailemizden ödün vererek karşılıksız bu davaya hizmet etmenin onuruyla mücadele ettim.

Bugün geldiğimiz bu süreçte, benim kardeşlerimin, abilerimin, bu vatan evlatlarının katilleriyle ittifak edilmesi, yol yürünmesi hususuna asla sessiz kalamamdım.

Bizim güttüğümüz davamızın çizgisi katillerle ittifak değil, MÜCADELEDİR !!! Bu çizgiden sapıldığı için; bu süreçte 12 yıldır hizmet ettiğim partimden istifamı sizlerin huzurunda beyan ediyor, saygılar sunuyorum.!"

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DEM Parti Heyeti'nden liderlere ziyaret