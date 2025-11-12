Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan 17. toplantısının ertelendiğini duyurdu.

TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”