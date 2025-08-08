Açılım komisyonunda gizli-saklı işler! 10 yıldan önce açıklanmayacak...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunun Meclis perdesinin ikinci kısmı başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Komisyonun ikinci kısmının kapalı olması yönünde karar çıktı.

"10 YIL TUTUNAKLAR YAYINLANMAYACAK"

Yeni açılım sürecinin ilk perdesi Salı günü TBMM'de gerçekleşti. Bugün ise ikinci perde Meclis'te yaşanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, "İlk toplantıda düğme iyi iliklendi. Yeri gelecek sert tartışmalar yaşanacak. Burada konuşmalar tutanak altına alınacak, ama bunlara basına verilmeyecek. 10 yıl tutunaklar yayınlanmayacak. Buradaki konuşulanlar dışarıda yer verilmeyecek. 3 dakika ara verilip komisyon başlanacak" dedi.

KAPALI OLMASI YÖNÜNDE KARAR ÇIKTI

Kurtulmuş, üyelere toplantının ikinci kısmının 'kapalı mı?' veya 'açık mı olsun?' sorusunu oylamaya sundu. Oylama sonucunda oy çokluğuyla kapalı olması yönünde karar çıktı.

3 İSİM SUNUM YAPACAK

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

