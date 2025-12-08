MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım sürecinde; terör örgütü PKK’nın fesih kararı alıp, silahları yakması ve sınırdan çekilmesiyle devam etti.

Son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit, vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü. CHP ve Yeni Yol Partisi heyette yer almamıştı.

İMRALI TUTANAKLARINDA BİLİNMEYENLER

Görüşmenin tutanakları ise özet şeklinde 4 Aralık’ta TBMM’de komisyon üyelerine okundu. Ancak tutanaklara ilişkin detaylı bilgi ise tam anlamıyla paylaşılmamıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü programda, Beştepe’ye yakın kaynaktan aldığı bilgide tutanakların 17 sayfa olduğunun altını çizdi. Detayları paylaşan Saymaz, "Bu arada Beştepe’ye yakın kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla Öcalan’la yapılan görüşme 2 saat 50 dakika sürmüş. Görüşmenin ham tutanağı 62 sayfa tutuyor. Tekrar ifadeler ayıklandıktan ve metin tashih edildikten sonra 17 sayfaya inmiş. Yani, Koçyiğit, yanlış hatırlıyor. Tutanaklar 16 değil, 17 sayfaymış” dedi.

Beştepe kaynakları, Öcalan’ın bu görüşmede CHP’yi de eleştirdiğini, fakat Koçyiğit’in açıklamalarında bu bölümlere yer vermediğini iddia etti. Bu nedenle Koçyiğit’e yönelik tepkilerin arttığı aktarılıyor.

TERÖR SONRASI BEŞTEPE'NİN HEDEFİ

Beştepe kaynakları ile yaptığı görüşmeye devam eden Saymaz, "demokratikleşme sürecinin" silahların bırakılması, örgütün feshi ve terörün tasfiyesi sonrası gündeme geleceğini iddia etti. Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Beştepe’ye yakın çevreler geçiş süreci ile demokratikleşmenin ayrı aşamalar olduğunu; silahların bırakılması, örgütün feshi ve terörün tasfiyesinden sonra demokratikleşme faslının açılacağını söylüyor. Bu fasıl yeni anayasa çalışması çerçevesinde planlanıyor. Hatta tarih veriliyor. Gelecek yıl 1 Ekim’den sonra…"