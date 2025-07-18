Açılım “tiyatrosu” Meclis sahnesinde! Komisyon kuruluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrı ve çıkışları ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK, silah bıraktığını iddia etti.

Gelinen noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni sürecin yasal altyapısını hazırlayacak olan ve TBMM Çözüm Komisyonu olarak ifade edilen komiyonun kuruluşu için AKP, MHP, CHP, DEM Parti, ve Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri ile bir araya geliyor.

Kurtulmuş siyasi partilere gönderdiği davetiyede, 18 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da grup başkanvekilleri ile kahvaltılı toplantı yapılacağını bildirdi.

Meclis'te grubu bulunan bir diğer siyasi parti İYİ Parti ise komisyona katılmayacağını ilan etmişti.

KOMİSYONA ÇAĞRI SÜRECİ

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısının ardından oluşturulması gündeme gelen TBMM Komisyonu için partilerin ilk toplantısı TBMM Başkanı Kurtulmuş'un çağrısıyla 24 Haziran’da yapılmıştı.

AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin Grup Başkanvekillerinin katıldığı ilk toplantıda İYİ Parti dışındaki partiler komisyonun kurulmasına destek verdi. Başkan Kurtulmuş, partilerden yazılı öneri ve taslaklar istedi.

DEM Parti, 1 Temmuz’da kendi komisyon önerisini Kurtulmuş’a sundu. Ardından CHP, Yeni Yol Partisi, MHP ve AKP de kendi taslaklarını iletti. DEM Parti, CHP ve Yeni Yol Partisi komisyonun yasa ile kurulmasını istedi.

HEYET İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini başlatması sonrası DEM Parti İmralı Heyeti, çarşamba günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Heyet, perşembe günü de CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

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