Açılım tiyatrosu Meclis'e taşınıyor! Erdoğan, Kurtulmuş'u kabul etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Açılım tiyatrosu Meclis'e taşınıyor! Erdoğan, Kurtulmuş'u kabul etti

Meclis'te teröristlerin tiyatrosu sonrası komisyon görüşmesi yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u bugün kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosu bebek katili Öcalan'ı fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve son perde teröristlerin mağra yuvasında silahların yakılması ile devam etti.

Tiyatro sonrası DEM heyeti parti turları başladı. DEM heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Yarın ise Meclis'te teröristlerin tiyatrosu için komisyon görüşmesi olacak.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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