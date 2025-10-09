MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’inci açılım tiyatrosu tamamıyla başlamıştı.

Açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının örgütü lağvetme çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakmasıyla devam etmişti. Son olarak sürecin Meclis perdesi başladı.

Meclis aşamasında geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından komisyonun İmralı’ya gitmesi yönünde bir açıklama gelmişti. Komisyonda sadece İYİ Parti yer almıyor. Sözcü’de yer alan habere göre; YRP ve DSP komisyondan çekilecek.

Bu üç partinin 51 üyeli komisyonda birer milletvekili yer alıyor.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan “Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilmeyi gündemimize alırız” ifadelerini kullandı. Cumhur ortağı DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal da “Toplumsal infiale sebep olur, bunu asla kabul etmeyiz” dedi.