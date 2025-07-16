Açılım tiyatrosunda ilk durak: Adalet Bakanlığı

Kaynak: Haber Merkezi
Açılım tiyatrosunda ilk durak: Adalet Bakanlığı

DEM Parti sürecin son perdesinin ardından heyet turlarına başladı. İlk durak ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesi ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, ikinci perdesi terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perdesi teröristlerin silahları kazanlardan yakması ile devam etti.

DEM Parti ise siyasi turlarını yapmaya devam ediyor. Temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un açılım tiyatrosunu anlatacağı ilk durak Adalet Bakanlığı oldu. Heyet görüşme için bakanlık binasına giriş yaptı.

Heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sürece ilişkin detayları konuşacak.

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