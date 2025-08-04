Açılım tiyatrosunu başlatan 2 isim ortaya çıktı! Ünlü gazeteci açıkladı… Duyanlar inanamadı

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, açılım tiyatrosunda süreci başlatması için bebek katili Öcalan’ın Bahçeli'ye haber yolladığını iddia ederken, iktidar adına süreci başlatanın ise İbrahim kalın olduğunu açıkladı.

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diye hitap ederek, Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’ı ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla süreci başlatmıştı. Açılım sürecinin ilk tiyatro perdesi teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla devam ediyor.

BAHÇELİ VE İBRAHİM KALIN SÜRECİ BAŞLATTI İDDİASI

Açılım sürecine dair ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan çarpıcı değerlendirmeler geldi. Altaylı bugünkü YouTube yayınında açılım tiyatrosunun baş aktörlerini verdi. Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“PKK'nın kurucusu Türkiye'nin sorunlarını demokratik bir anayasanın çözeceğini söylüyor. Ha unutmadan söyleyeyim Öcalan'ın görüştüğü heyet ağırlıklı olarak demli ama aralarında kamu görevlileri, devlet yetkilileri de var. Öyle ki arada Devlet Bahçeli'yi arayıp bazı konularda fikirlerini alıyorlar. Bahçeli ve MHP işin tam göbeğinde. Zaten Öcalan sık sık Bahçeli'ye vurgu yapıyor. En çok ona güveniyor gibi. Zannederim süreci başlatması için Bahçeli'ye haber yollayan da Öcalan olmuş. Öcalan'ın vurguladığı bir başka isim ise İbrahim Kalın. Belli ki detayları onunla konuşmuşlar. İktidar adına süreci başlatan ve yöneten İbrahim Kalın”