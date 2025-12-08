MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘umut hakkı’ istediği vatana ihanetten hükümlü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a "Örgütü lağvettiğini açıklasın" çıkışıyla başlayan ikinci açılım sürecine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ olarak tanımlamıştı.

Süreçte; terör örgütü PKK fesih kararı alırken, 30 kişilik bir terörist grup, Süleymaniye'de bir dağda silahları yakmıştı. Şu anda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üzerinden yürüyen süreçte, AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Parti’li Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Tüm bu yaşananlara toplumun bazı kesimleri destek verirken bazı kesimleri ise tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir polis memuru Onur Şener, açılım süreci nedeniyle uyuyamadığını belirterek, "Seçimleri ‘Öcalan çıkacak’ diyerek kazanan, bugün o Öcalan’a ‘sayın’ deme yarışına girerek, yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız! Bu ülke kolay kurulmadı. Lanet olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı? Her gün örgüte yakın olan insanlar, utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyorlar. ‘Apo çıkacakmış, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış…’ Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız! Siyasilere güvenmeyin. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum.” tepkisini göstermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açılıma tepki gösteren polis memuru hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Görevden uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından paylaşan polis memuru, “Adım ‘Onur’ gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!” diyerek geri adım atmamıştı.

CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden polise tam destek gelmişti.

ŞEHİT AİLESİNDEN GÖĞÜS KABARTAN MESAJ

Onur Şener, bugünkü sosyal medya hesabı üzerinden Kuzey Irak'ta teröristlerle göğüs göğüse girdiği çatışmada vücuduna 7 kurşunun isabet etmesi sonucu 14 Mayıs 2019'da şehadete eren Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin annesinden gelen destek mesajını paylaştı.

Zencirli’nin ailesi, “Kıymetli kardeşim şehit Zekeriva Zencirli’nin ailesi olarak yazıyorum seni doğuran ana desin ki aslan doğurdum anamın ellerinden öperim yolun Alanya ya düşerse burada bir evin ve ailen var bil istedim” dedi.

Şehit ailesinden gelen mesaja Şener, “Evladının soğuk mezar taşına vurarak.. Ben bunu nasıl büyüttüm biliyor musunuz? Tencereye bakardı yemek azsa ana ben aç değilim derdi bir yumurtayı dörde böldüm de verirdim diyen annemin, Şehit Zekeriva Zencirli'nin annesinin ellerinden öpüyorum öncelikle. Sizler bu ülkenin en değerlisi, en önemlisisiniz Hem çok duygulandım hem çok sevindim. Anneme selamlarımı, saygılarımı iletin ve bilsin ki bende o ve tüm sehit annelerinin bir evladıyım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, çok sağ olun” cevabını verdi.