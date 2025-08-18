Açılımcı Bahçeli'ye Türkeş'li cevap! Yavuz Ağıralioğlu taşı gediğine oturttu

Son dönemlerde 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili gerçekleştirdiği sivri çıkışlarla adından söz ettiren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun son durağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye oldu.

"GENEL BAŞKANIMIZI BU ŞEHİRDE ELEŞTİRMEYE HAKKIN YOK"

Burada Ağıralioğlu'nun yolunu kesen bir vatandaş, "Hoş geldiniz, partiniz hayırlı olsun. Genel başkanımızı bu şehirde eleştirmeye hakkın yok. Bunu yapmana izin veremeyiz. Biz bu süreci destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN APO'YA 'KURUCU ÖNDER' DESEM..."

Vatandaşın çıkışını büyük bir sabırla dinleyen Ağıralioğlu ise, "Ben Alparslan Türkeş'in kabrinde Apo'ya 'Kurucu Önder' desem beni buraya sokar mısın?" sorusunu yöneltti. Vatandaş ise hala Bahçeli'yi savunmaya devam etti.

Ağıralioğlu’nun verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ağıralioğlu'nun Türkeş örneği sonrası, "Ağıralioğlu, taşı gediğine oturttu" yorumunda bulundu.

"DEVLET BAHÇELİ OSMANİYE'DİR, OSMANİYE, DEVLET BAHÇELİ'DİR"

Öte yandan Osmaniye Ülkü Ocakları, Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı ziyarete göndermede bulunarak, "Devlet Bahçeli Osmaniye'dir, Osmaniye, Devlet Bahçeli'dir" pankartı astı.