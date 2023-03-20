Demirören AVM borcuna karşılık devredildi. Açılışına Ronaldo gelmişti

Beyoğlu'nda 2011 yılında açılan Demirören AVM artık Denizbank'ın eline geçti. Açılışa dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Ronaldo gelmişti. O açılış töreninde izdiham yaşanmıştı.

2018’de Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı 800 milyon dolarlık krediyi geri ödemeyen Demirören Holding, yapımına 2006’da başlanan ve 2011’de tamamlanan Demirören İstiklal AVM’yi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD’nin sahibi olduğu Denizbank’a, ‘borçlarına karşılık’ olarak devretti. Alışveriş merkezinin ismini “İstiklal AVM” olarak değiştiren Denizbank, sadece markanın değil, mülkün de sahibi oldu.

Medya Koridoru'ndan Canan Kaya’nın haberine göre, Demirören Demirören AVM’yi de bankaya devretti. Alınan bilgiye göre devir işleminin yaklaşık 1 yıl önce yapıldı.

AVM’nin eski adı “Demirören İstiklal AVM” iken, Denizbank’ın iştiraki olan “Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret Anonim Şirketi”, AVM’nin yeni adını Ticaret Bakanlığı’na “İstiklal AVM” olarak tescil ettirdi. AVM’nin eski internet sitesi “demirorenistiklal.com” da kapatılırken, yeni adresi “istiklalavmtr.com” oldu.

DEMİRÖREN AVM’NİN TARTIŞMALI AÇILIŞI

Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi, Yenileme Kurulunun “aykırı kat ve cephe kesimlerinin projeye uygun hale getirilmesi” kararına uyulmadan açıldığı için o dönemde tartışmalara yol açmıştı.

Büyük bir bölümü hala şantiye halindeyken açılan binanın ‘şoping fest’ gibi bir alışveriş çılgınlığını kaçırmamak üzere açılışı yapılmıştı. Yenileme Kurulu’nun binanın yanındaki tarihi binalarla eşit yüksekliğe getirilmesi kararına karşın binanın fazla olan iki katından sadece birinin tıraşlandığı dönemden sonraki haliyle ise tarihi Serkil Doryan binasından yüksek olduğu görülüyordu.

MÜELLİFİ BELİRSİZ

Binanın mimarisi Han Tümertekin’e teslim edilmişti. İnşaat sürecinde mimarın kontrolü dışında tasarıma müdahaleler başlamış, yandaki parseller de satın alınarak projeye eklenmişti. Han Tümertekin’in binanın açılışından sonra yaptığı açıklamaya göre kendisi 2006-2009 yılları arasında söz konusu proje için tasarımlar üretmiş ancak sürecin belli bir mimari dil tercihine yönlendirilmesi karşısında çalışmalarını durdurmuş ve 2010 yılında Demirören Grubu’ndan Mimar Toros Doruk’a müelliflik haklarını devretmişti.

5 yıl boyunca saklanan şantiye kısmı zamanla küçük yapıları bünyesine katarak açılışında tarih kokan ‘kartonpiyerli’ köşe balkonlar, mini kubbeli cumbalar, süslü kolonlar ve sadece modernlik katılmak adına ortaya konulmuş cam cephesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

AÇILIŞA CRİSTİANO RONALDO

2011 yılındaki açılış törenine dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, özel uçakla İstanbul'a gelmişti ve izdiham yaşanmıştı. Açılış törenine Ronaldo'nun katıldığı Demirören AVM'ye artık bankacılarg geliyor.