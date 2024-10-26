Açılışını Atatürk'ün yaptığı simge marka satıldı

Türk sanayisinin kurulum aşamasında atılan en önemli adımlar arasında yer alan Bursa Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası'nın satışı onaylandı.

Dünyanın 5 kıtasına ve 78 ülkesine ihracat yapılan 'Bursa Merinos' markası, Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre markanın satışı, 2 milyon 900 bin lira bedelle onaylandı.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Bursa Merinos (Türk Malı) markası, 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satıldı.

Bursa Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası'nın temeli, 28 Kasım 1935'te atıldı ve Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımlarından biri olarak önemli bir yere sahip. Fabrikanın kurulmasında, dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve İktisat Vekili Mahmut Celal Bayar'ın büyük katkıları bulunuyor.

Merinos koyunlarının yünü, dokumaya elverişli ve kaliteli özelliklere sahip olduğu için, bu yünlerden üretilen kumaşlar da piyasada oldukça tercih edildi. Fabrikanın temel amacı, yerli ve ithal yapağıyı işleyerek, yünlü kumaş piyasasında oldukça talep gören kamgarn ipliğinin ülke içinde üretilmesini sağlamaktı. Bu gelişme, Türkiye'nin tekstil sektöründeki yerli üretimi artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olmuştur.

ADINI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 1935 yılında dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından temeli atılan Bursa’daki sanayi kuruluşlarını işletmeye açmak amacıyla, 1 Şubat 1938’de Bursa’ya gelmişti. Bursa’yı dokuma sanayi merkezlerinden biri haline getiren Merinos Fabrikasının açılış töreni, 2 Şubat 1938’de yapıldı. Atatürk, fabrikayı gezerken en küçük ayrıntıya kadar incelemeler yapmış ve fabrikanın şeref defterine duygularını yazmıştı. Fabrikaya Merinos adı da, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmişti

5 KITAYA İHRACAT YAPILIYOR

1992 yılında kendi ipliğini üretmeye başlayan Merinos,. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde bulunuyor ve dünyanın 5 kıtada 78 ülkesine ihracat yapıyor. Uluslararası markalaşma programı olan Turquality sertifikasını halı sektöründe alan ilk markayı tüketiciyle buluşturan şirket, aynı zamanda, iç ve dış piyasada satışı dengeli olarak örgütleyen, geniş müşteri tabanı ile her gelir grubuna hizmet veren, sektörlerinin teknolojik gelişmelerini yakından takip eden ve ilk uygulayan firma.